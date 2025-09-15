الكيلو بـ75.. أسعار الفراخ البيضاء و البانيه اليوم الإثنين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رشا عوني

تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين استقرارا في الأسواق حيث ارتفعت معدلات البحث بشكل يومي عن اسعار الدواجن اليوم و سعر الفراخ البيضاء وسعر الفراخ البلدي وكذلك سعر كرتونة البيض . 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الاثنين ١٥ سبتمبر 
بحس بآخر تحديثات بورصة الدواجن .. 

 

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم 
 

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين إلى 60 جنيهًا في المزارع، بينما تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 65 إلى 75 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين

 سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين 105 جنيهات في المزارع، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 106 و115 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين

كما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاثنين بين 105 و125 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ الأمهات اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم نحو 60 جنيهًا في بورصة الدواجن لتجار الجملة، فيما وصل سعره في الأسواق والمحلات إلى حوالي 70 جنيهًا للمستهلك.

سعر البانية اليوم

سجل سعر كيلو البانيه بين 190 و220 جنيهًا.


سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 

-سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح مابين 125 و 130 جنيه 

-سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح مابين 140 و145 جنيه 

-سعر كرتونة البيض الابيض يتراوح ما بين 135 إلى 140 جنيه.

