لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تستقبل وفدا صينيا لبحث الشراكات الأكاديمية والبحثية

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر، وفد رفيع المستوى ضم كل من الدكتور وانج دونجواي عميد كلية الهندسة الميكانيكية و الإلكترونية بجامعة شاندونج، عميد أكاديمية دلتا النهر الأصفر للميكنة الزراعية الذكية، والدكتور شانج شوتشي، أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة شاندونج و مستشار أكاديمية دلتا النهر الأصفر للميكنة الزراعية الذكية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

جاء ذلك في إطار الرؤية المشتركة وتوجيهات القيادة السياسية في مصر والصين، وفي إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماجد وصفي، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، و الدكتور هاني مهنا، أستاذ الميكنة الزراعية بالمركز القومي للبحوث و أستاذ زائر بجامعة شاندونج، والدكتور علاء الدين رشدي، أستاذ الخضر بكلية الزراعة جامعة دمنهور الأستاذ الزائر بأكاديمية دلتا النهر الأصفر للميكنة الزراعية الذكية جمهورية الصين الشعبية.



استهل "ترابيس" اللقاء بالترحيب بوفد جامعة شاندونج، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في التوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السمعة المتميزة عالميًّا، وتوطيد أواصر التعاون مع كافة الجامعات من مختلف دول العالم.

خلال اللقاء استعرض "ترابيس" تاريخ جامعة دمنهور، وكلياتها وبرامجها الدراسية، و الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة لدعم الطلاب بهدف توفير بيئة تعليمية و بحثية متميزة، فضلا عن سعي الجامعة بخطوات جادة نحو تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، واعتمادها دوليا، والتركيز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية و مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية و الإقليمية و الدولية، فضلا عن سعي الجامعة إلى تطوير الشراكات بما يسهم في تبادل الخبرات، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتقديم برامج تعليمية متقدمة تستجيب لمتطلبات العصر.

هذا وقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين، وإمكانية عقد مذكرة تفاهم تتضمن تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجانبين، وإنشاء معامل بحثية متخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، و إمكانية منح درجات علمية مزدوجة للجامعتين، وتنفيذ زيارات علمية قصيرة الأجل، فضلا عن تزايد الجانب الصيني لجامعة دمنهور بمعدات زراعية لتجربتها بالجامعة، وإمكانية إنشاء معهد علمي يخدم تطبيقات الهندسة الزراعية في وادي النطرون او البستان.

من جانبه، أعرب "الوفد الصيني" عن سعادتهم بزيارة جامعة دمنهور، مشيدين بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعين إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع جامعة دمنهور، موجهين الدعوة لرئيس جامعة دمنهور لزيارة جامعة شاندونج للاطلاع على الحركة التعليمية والبحثية بالجامعة.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس جامعة دمنهور الدروع للوفد الصيني، في تأكيد على عمق الروابط الأكاديمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.