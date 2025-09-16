قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
رياضة

أوباما: بيراميدز مظلوم إعلاميا.. ونملك طموحات كبيرة لتحقيق البطولات

أوباما
أوباما
رباب الهواري

أكد يوسف أوباما، لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أن فريقه يمتلك طموحات كبيرة من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا كان فرحة لكل المصريين.

وأوضح أوباما، خلال ظهوره ببرنامج “أوضة اللبس” مع أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أن غرفة ملابس بيراميدز تضم نجومًا كبارًا اعتادوا على الضغوطات، لافتًا إلى أن المنظومة داخل النادي متكاملة وتسهم في تحقيق النجاحات.

وأشار اللاعب إلى الدور البارز الذي يقوم به ممدوح عيد في خلق حالة إيجابية بين اللاعبين، بجانب المجهودات الكبيرة لعمرو بسيوني، مؤكدًا أن بيراميدز مظلوم إعلاميًا رغم ما يقدمه من نجاحات.

يوسف أوباما بيراميدز اخبار بيراميدز اخبار الرياضة

