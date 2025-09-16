أوباما: بيراميدز مظلوم إعلاميا.. ونملك طموحات كبيرة لتحقيق البطولات

أكد يوسف أوباما، لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أن فريقه يمتلك طموحات كبيرة من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا كان فرحة لكل المصريين.

وأوضح أوباما، خلال ظهوره ببرنامج “أوضة اللبس” مع أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أن غرفة ملابس بيراميدز تضم نجومًا كبارًا اعتادوا على الضغوطات، لافتًا إلى أن المنظومة داخل النادي متكاملة وتسهم في تحقيق النجاحات.

وأشار اللاعب إلى الدور البارز الذي يقوم به ممدوح عيد في خلق حالة إيجابية بين اللاعبين، بجانب المجهودات الكبيرة لعمرو بسيوني، مؤكدًا أن بيراميدز مظلوم إعلاميًا رغم ما يقدمه من نجاحات.