«العربي الاشتراكي»: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف تؤكد أن مصر مهد الحضارة ورسالة سلام للعالم

أشاد المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنها جاءت معبّرة عن روح مصر الأصيلة، ومجسدة لعظمة التاريخ المصري الذي ما زال يُلهم الإنسانية عبر العصور.

وأضاف المستشار إبراهيم الديب أن كلمة الرئيس لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل رؤية استراتيجية عميقة تعبّر عن فلسفة الدولة المصرية الحديثة، التي تجمع بين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على العالم بروح التسامح والسلام. وأشار إلى أن الرئيس السيسي قدّم للعالم من خلال كلمته رسالة حضارية وإنسانية تؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للسلام ومركزًا للإشعاع الثقافي.

وأوضح رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا يجسد عبقرية المصريين وقدرتهم على تحويل تاريخهم المجيد إلى قوة ناعمة تساهم في دعم مكانة مصر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن المتحف لا يُعد مجرد صرح أثري، بل رمزًا لهوية الأمة وتجسيدًا لقدرتها على الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأكد المستشار إبراهيم الديب أن ما طرحه الرئيس السيسي في كلمته يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بقيمة الثقافة والمعرفة كركيزة للتنمية الشاملة، موضحًا أن المتحف المصري الكبير سيكون جسرًا للحوار بين الحضارات، ومنبرًا للتواصل الإنساني الذي تنطلق منه مصر برسالتها الخالدة إلى العالم.

واختتم رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي تصريحه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت ملهمة للأجيال الجديدة، ودعوة مفتوحة للعالم لإعادة اكتشاف مصر باعتبارها قلب الحضارة الإنسانية، ومصدر إلهام للبشرية في بناء المستقبل على أسس من السلام والمحبة والاعتزاز بالهوية الوطنية.