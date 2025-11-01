تبدأ من 76 ألف ريال.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 الرياضية

تواصل شيفروليه تعزيز تواجدها في سوق السيارات السعودي، بعد تقديم نسخة كابتيفا 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والمقدمة هناك عبر ثلاث فئات تجهيز هي LS وLT وPremier، بسعر يبدأ من 76,300 ريال سعودي.

محرك ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2026

تعتمد شيفروليه كابتيفا 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 144 حصاناً، مرتبطاً بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT، مع الاعتماد على منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

شيفروليه كابتيفا 2026

تصميم وتجهيزات شفروليه كابتيفا 2026

جاءت شيفروليه كابتيفا 2026 بتصميم رياضي، مع مصابيح أمامية ونهارية تعمل بتقنية LED تمنحها مظهراً عصريًا، مع عجلات معدنية قياس 18 بوصة تضيف لمسة رياضية إلى الهيكل الخارجي، وفي الفئة الأعلى Premier، تأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي لتسهيل الاصطفاف.

شيفروليه كابتيفا 2026

تقدم كابتيفا 2026 بخيارات فرش من القماش أو الجلد حسب الفئة، مع مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً في ستة اتجاهات في الفئة العليا، وتأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 3.5 أو 7 بوصات، إلى جانب شاشة ترفيه مركزية قياس 10.4 بوصة تعمل باللمس وتدعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto.

شيفروليه كابتيفا 2026

دعمت السيارة بنظام صوتي يتراوح بين 4 و6 مكبرات صوت، ومقود متعدد الوظائف، ونظام دخول وتشغيل ذكي بدون مفتاح، وتتيح مقاعد الصفين الثاني والثالث إمكانية الطي لزيادة سعة التخزين الخلفية، مع منافذ USB لتسهيل استخدام الأجهزة الذكية أثناء الرحلات.

شيفروليه كابتيفا 2026

تضم كابتيفا 2026 ست وسائد هوائية حسب الفئة، إضافة إلى أنظمة متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً، مع نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، كما تضم مساعد صعود المرتفعات.

أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 في السوق السعودي

تقدم شيفروليه كابتيفا 2026 في السوق السعودية بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 76,300 ريال لفئة LS، وتصل إلى 88,200 ريال للفئة العليا Premier، وبسعر 81,000 ريال للفئة الوسطى.