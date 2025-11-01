قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
صوت الفنان كريم عبد العزيز يزين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
فرحانين.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
نهضة بركان المغربي يكمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
فخر وعزة.. كلمة مؤثرة من أنوشكا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مصطفى وزيري: افتتاح المتحف المصري الكبير إبهار أشاد به الجميع
المتحف المصري الكبير.. من هو إيهاب يونس صاحب الصوت الآسر للقلوب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 76 ألف ريال.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 الرياضية

شيفروليه كابتيفا 2026
شيفروليه كابتيفا 2026
صبري طلبه

تواصل شيفروليه تعزيز تواجدها في سوق السيارات السعودي، بعد تقديم نسخة كابتيفا 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والمقدمة هناك عبر ثلاث فئات تجهيز هي LS وLT وPremier، بسعر يبدأ من 76,300 ريال سعودي.

محرك ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2026

تعتمد شيفروليه كابتيفا 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 144 حصاناً، مرتبطاً بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT، مع الاعتماد على منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

شيفروليه كابتيفا 2026

تصميم وتجهيزات شفروليه كابتيفا 2026

جاءت شيفروليه كابتيفا 2026 بتصميم رياضي، مع مصابيح أمامية ونهارية تعمل بتقنية LED تمنحها مظهراً عصريًا، مع عجلات معدنية قياس 18 بوصة تضيف لمسة رياضية إلى الهيكل الخارجي، وفي الفئة الأعلى Premier، تأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي لتسهيل الاصطفاف.

شيفروليه كابتيفا 2026

تقدم كابتيفا 2026 بخيارات فرش من القماش أو الجلد حسب الفئة، مع مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً في ستة اتجاهات في الفئة العليا، وتأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 3.5 أو 7 بوصات، إلى جانب شاشة ترفيه مركزية قياس 10.4 بوصة تعمل باللمس وتدعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto.

شيفروليه كابتيفا 2026

دعمت السيارة بنظام صوتي يتراوح بين 4 و6 مكبرات صوت، ومقود متعدد الوظائف، ونظام دخول وتشغيل ذكي بدون مفتاح، وتتيح مقاعد الصفين الثاني والثالث إمكانية الطي لزيادة سعة التخزين الخلفية، مع منافذ USB  لتسهيل استخدام الأجهزة الذكية أثناء الرحلات.

شيفروليه كابتيفا 2026

تضم كابتيفا 2026 ست وسائد هوائية حسب الفئة، إضافة إلى أنظمة متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً، مع نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، كما تضم مساعد صعود المرتفعات.

أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 في السوق السعودي

تقدم شيفروليه كابتيفا 2026 في السوق السعودية بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 76,300 ريال لفئة LS، وتصل إلى 88,200 ريال للفئة العليا Premier، وبسعر 81,000 ريال للفئة الوسطى.

شفروليه شفروليه كابتيفا شيفروليه كابتيفا 2026 أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 اسعار شيفروليه كابتيفا 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: الافتتاح يوم تاريخي.. ومصر تعيش لحظة "بهجة وطنية"

فاروق حسني

فاروق حسني: نحتفل اليوم بلحظة طال انتظارها تُجسد عظمة الحضارة المصرية وخلود روحها

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: المتحف الكبير إنجاز حضاري يحمل أبعادا ثقافية واقتصادية ضخمة

بالصور

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد