إدارة الأزمات تحذّر من منخفض جوي وأمطار على أسيوط .. اليوم وغدًا

حذَّر مركز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة أسيوط من تعرض المحافظة لمنخفض جوي خلال اليوم الأحد و غدا الاثنين الموافقين ، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة

وأوضح المركز أن خرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا، مع احتمالية نشاط للرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

تحذيرات مركز سيطرة الشبكة الوطنية

وناشد المركز المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار، الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية وأكشاك الكهرباء، و القيادة بحذر على الطرق السريعة والصحراوية، و اتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.



وأكد مركز إدارة الأزمات أنه تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.