بسنت النبراوي لـ صدى البلد: خوفت من مشهد قتـ.لي في ما تراه ليس كما يبدو

تألقت الفنانة بسنت النبراوي في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل و الذي تم عرضها خلال الأيام الماضية

قالت بسنت النبراوي في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " شخصية وزة زينب شخصية سيدة فقيرة و فجأة عملت في التيكتوك مهنة لا تعب فيها و بقت أوفر و مستعدة تعمل أي حاجة علشان الفلوس.

وأضافت بسنت النبراوي “ شاهدت كثير في الحقيقة مثل وزة للأسف تفتكريهم غلط”

و تابعت بسنت النبراوي" مشهد القتل في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل أصعب مشهد خوفت منه و صورنا المشهد كثير خوفت وكنت حريصة جدا في هذا المشهد.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية 'الوكيل' يشارك في بطولتها عدد من النجوم، مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث الحكاية في إطار درامي مليء بالتشويق حول الحد الفاصل بين العالم الواقعي والافتراضي، لتكشف من خلال مطاردة مثيرة بين 'يحيى' و'الوكيل' عن أسرار هذا العالم الغامض.