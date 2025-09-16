قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الذهب يواصل الصعود إلى مستويات قياسية في التداولات الآسيوية قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا جديدا في التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مقتربة من مستوى 3,700 دولار للأوقية، وسط توقعات قوية بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع.
وصعد الذهب الفوري بشكل طفيف إلى 3,679.20 دولار للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسيا بلغ 3,689.32 دولار في التعاملات المبكرة.
كما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر عند 3,719.20 دولار للأوقية.
وكان المعدن الأصفر قد قفز بنسبة 1% في الجلسة السابقة، متجاوزا أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها الأسبوع الماضي.
يأتي هذا الصعود مدعوما بتوقعات السوق بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه المنعقد يومي 16 و17 سبتمبر، وهو أول خفض منذ ديسمبر 2024. 
وأسهم ضعف الدولار الأمريكي، الذي يتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع، في تعزيز جاذبية الذهب.
وعلى الصعيد السياسي، زادت التطورات في واشنطن من الإقبال على المعدن الأصفر، فقد صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس دونالد ترامب، عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي.
في الوقت نفسه، أوقفت محكمة استئناف أمريكية محاولة ترامب لإقالة محافظة الفيدرالي ليزا كوك؛ ما يعني أنها ستشارك على الأرجح في اجتماع هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى المحكمة العليا لمواصلة المسار القانوني.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة الفوري إلى نحو 42.68 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند مستوى يقارب 1,413.40 دولار للأوقية.
وفي أسواق المعادن الصناعية، سجل النحاس نحو 4.65 دولار للرطل، مدعوما بتوقعات متزايدة بنمو الطلب العالمي.

الذهب الآسيوية اسعار الذهب سعر الذهب عيار 21

