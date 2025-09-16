رئيس أزهرية القليوبية يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

عقد فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ، اجتماعا موسعا مع رؤساء الإدارات التعليمية بالمنطقة، لمراجعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك فى إطار الحرص على تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة الأداء الإدارى.

واستعرض الاجتماع، أبرز المستجدات التعليمية وخطط العمل للفترة المقبلة، مع التأكيد على تكامل الجهود بين الإدارات لتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم الأزهري وتذليل أى معوقات قد تواجه العملية التعليمية.

وشدد الشيخ سعيد أحمد خضر، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورفع مستوى الانضباط داخل المعاهد الأزهرية، مع إيلاء اهتمام خاص بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، بما يواكب توجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأسفر الاجتماع عن وضع آليات واضحة لتعزيز التواصل والتنسيق بين الإدارات ودعم المبادرات التي تخدم الطلاب وتوفر بيئة تعليمية متميزة تليق بمكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية.