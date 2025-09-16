اليوم.. رجال الفراعنة في مواجهة الفلبين لحسم قمة المجموعة الأولى بمونديال الطائرة

يلتقي منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، منتخب الفلبين، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة العالم المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 حتى 28 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة «أون سبورت».

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق فوزه الثاني في البطولة وتجاوز صاحب الأرض والجمهور، بعد انتصاره الافتتاحي المميز على المنتخب الإيراني بنتيجة 3–1، لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16 وتصدر المجموعة الأولى.

ويترأس البعثة المصرية المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ويضم الجهاز الفني: الإيطالي ماركو بونيتا مديرًا فنيًا، ومحمود حسونة مدربًا عامًا، ومحمد رفعت مدربًا، وأحمد مصطفى محللًا تقنيًا، وسيموني آدي مخططًا للأحمال.

كما يضم الجهاز الطبي الدكتور أحمد سعودي، طبيب المنتخب، وإيهاب طنطاوي، أخصائي العلاج الطبيعي.

أما قائمة اللاعبين فجاءت كالتالي: محمد رضا، أحمد ضياء، سيف عابد، زياد أسامة، ياسين محمد، أشرف اللقاني، أحمد سعيد، أحمد عزب، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، عبد الرحمن الشحات، محمد عثمان، عبد الرحمن سعودي، ومحمد رمضان.

ويتطلع الفراعنة اليوم لتقديم عرض قوي يرسّخ طموحهم في تحقيق إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية على الساحة العالمية.

يذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين وإيران وتونس، بينما جاءت بقية المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الثانية: بولندا، هولندا، قطر، رومانيا.

المجموعة الثالثة: فرنسا، الأرجنتين، فنلندا، كوريا الجنوبية.

المجموعة الرابعة: أمريكا، كوبا، البرتغال، كولومبيا.

المجموعة الخامسة: سلوفينيا، ألمانيا، بلغاريا، تشيلي.

المجموعة السادسة: إيطاليا، أوكرانيا، بلجيكا، الجزائر.

المجموعة السابعة: اليابان، كندا، تركيا، ليبيا.

المجموعة الثامنة: البرازيل، صربيا، التشيك، الصين.