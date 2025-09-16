قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

اليوم.. رجال الفراعنة في مواجهة الفلبين لحسم قمة المجموعة الأولى بمونديال الطائرة

منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة
محمد سمير

يلتقي منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، منتخب الفلبين، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة العالم المقامة في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 حتى 28 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة «أون سبورت».

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق فوزه الثاني في البطولة وتجاوز صاحب الأرض والجمهور، بعد انتصاره الافتتاحي المميز على المنتخب الإيراني بنتيجة 3–1، لضمان التأهل مبكرًا إلى دور الـ16 وتصدر المجموعة الأولى.

ويترأس البعثة المصرية المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ويضم الجهاز الفني: الإيطالي ماركو بونيتا مديرًا فنيًا، ومحمود حسونة مدربًا عامًا، ومحمد رفعت مدربًا، وأحمد مصطفى محللًا تقنيًا، وسيموني آدي مخططًا للأحمال. 

كما يضم الجهاز الطبي الدكتور أحمد سعودي، طبيب المنتخب، وإيهاب طنطاوي، أخصائي العلاج الطبيعي.

أما قائمة اللاعبين فجاءت كالتالي: محمد رضا، أحمد ضياء، سيف عابد، زياد أسامة، ياسين محمد، أشرف اللقاني، أحمد سعيد، أحمد عزب، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، عبد الرحمن الشحات، محمد عثمان، عبد الرحمن سعودي، ومحمد رمضان.

ويتطلع الفراعنة اليوم لتقديم عرض قوي يرسّخ طموحهم في تحقيق إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية على الساحة العالمية.

يذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين وإيران وتونس، بينما جاءت بقية المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الثانية: بولندا، هولندا، قطر، رومانيا.

المجموعة الثالثة: فرنسا، الأرجنتين، فنلندا، كوريا الجنوبية.

المجموعة الرابعة: أمريكا، كوبا، البرتغال، كولومبيا.

المجموعة الخامسة: سلوفينيا، ألمانيا، بلغاريا، تشيلي.

المجموعة السادسة: إيطاليا، أوكرانيا، بلجيكا، الجزائر.

المجموعة السابعة: اليابان، كندا، تركيا، ليبيا.

المجموعة الثامنة: البرازيل، صربيا، التشيك، الصين.

منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة منتخب الفلبين منتخب مصر رجال الكرة الطائرة بطولة العالم

