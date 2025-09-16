غرفة السياحة: مشروعات رأس الحكمة ومراسي بوابة مصر السياحية والاستثمارية الواعدة

يشهد القطاع السياحي، طفرة كبيرة في مجال الاستثمار، بما يسمح في تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقال عضو غرفة شركات ووكالات السفر هاني الفيومي رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المشروعات السياحية الضخمة التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع المستثمرين الأجانب في رأس الحكمة بالساحل الشمالي ومراسي البحر الأحمر، سوف تمثل نقلة نوعية في مسار الاستثمار العقاري والسياحي بمصر، مشيرا إلى أن التعاقد مع شركتي إعمار وسيتي ستارز لا يعكس مجرد تدفقات مالية، بل هي استثمارات استراتيجية مدروسة تدرك حجم الطلب الكبير على السوق المصرية.

وأضاف الفيومي- في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- أن هذه الشراكات العالمية، سوف تضيف لمصر ثلاثة مكاسب رئيسية هي: ضخ استثمارات مالية قوية، والتسويق الدولي للوجهة المصرية، وتعزيز النشاط العقاري والسياحي، لافتا إلى أن التجارب السابقة في الساحل الشمالي أثبتت أن دخول مطورين عقاريين عالميين يرفع من قيمة الأراضي ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، وهو ما سيعود بفوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن مشروع رأس الحكمة وحده من المتوقع أن يحقق لمصر نحو 20 مليار دولار كعملة صعبة، يوفر 150 ألف فرصة عمل حتى بداية المشروع ويوفر 30 ألف فرصة عمل بعد اكتمال المشروع، فضلًا عن إسهامه في رفع صورة مصر عالميًا كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.

كما شدد الفيومي على أن مصر تحتاج إلى التوسع في زيادة عدد الغرف الفندقية، إذ لا يكفي الاكتفاء بالهدف المعلن وهو استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، بل يجب أن نرفع سقف الطموحات إلى استهداف 90 مليون سائح، خاصة وأن السياحة من الصناعات ذات العائد السريع.

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران، إلى أهمية الوعي السياحي والتوسع في التدريب لرفع كفاءة العمالة، إلى جانب تنويع المنتج الفندقي ليتضمن منتجعات وفنادق بمختلف مستوياتها إضافة إلى الشقق الفندقية، حتى تتمكن مصر من تلبية احتياجات جميع الشرائح السياحية.

وفيما يخص البنية التحتية للطيران، أكد هاني الفيومي ضرورة فتح الأجواء أمام دول إفريقيا وزيادة رحلات الطيران العارض لنقل الركاب والبضائع، بجانب تقديم تسهيلات في أسعار التذاكر على غرار التجربة التركية التي ضاعفت أعداد السياحة الوافدة بعروض سياحية بأسعار تنافسية، مشددا على ضرورة توسيع مطار القاهرة ليصبح بثلاثة أضعاف مساحته الحالية، وعقد اتفاقيات مع شركات الطيران منخفض التكاليف، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة والترانزيت.

ولفت إلى أن مدينة الغردقة مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لسياحة اليخوت، موضحًا أن هذا النمط السياحي يشهد طلبًا كبيرًا خاصة من أسواق الخليج، ما يعزز موقع مصر كوجهة سياحية متكاملة.

واختتم هاني الفيومي بتأكيد أن مصر تمتلك مقومات سياحية وعقارية ضخمة، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لضمان تعظيم العائد من هذه الإمكانيات وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.