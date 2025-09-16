حملات رقابية على المنشآت الغذائية بالإسكندرية لمتابعة الصلاحية وتوافر الاشتراطات

أ ش أ

نفذت الأجهزة التنفذية بالإسكندرية، حملات موسعة على المنشآت لمتابعة صلاحية المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات وتوافر الاشتراطات البيئية والقانونية ومعايير النظافة، استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالحفاظ على الصحة العامة وفرض الانضباط.



واستهدفت الحملة التي قامت بها إدارات حي أول العامرية بالتعاون مع شرطة المرافق، المنشآت والمقاهي والمحال التجارية بمنطقة “العامرية البلد”.

وتم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق وتشميع 23 محلا لعدم حمل وتوافر تراخيص بمزاولة النشاط، ومحضر ذبح خارج المجازر العمومية المعتمدة، ومحضر وإنذارين لمخالفة قانون البيئة، وتحصيل مبلغ 5420 جنيه مطالبات صناعية صرف صحي، ومبلغ 91 ألف جنيه غرامات لوضع إشغالات بأرصفة المشاه وحرم الطريق العام ومخالفة المواعيد الرسمية المحددة للغلق، والتحفظ على 90 حالة إشغال متنوعة وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات.



وأغلق حي وسط، 13 محلا بمنطقة محطة الرمل مخالفا للمواعيد الرسمية للعمل، وذلك في إطار الجهود لترشيد استهلاك الطاقة.



وتحفظت إدارات حي شرق، خلال حملاتها بالشوارع الرئيسية بمنطقة "باكوس" على 52 حالة إشغال متنوع، وتحصيل مبلغ 251 ألف جنيه غرامات فورية، وغلق وتشميع 11 محلا ومركز تعليمي لإدارتهم بدون ترخيص، وتحرير 7 إنذارات لمخالفة قانون البيئة و 4 إنذارات لمخالفة قانون العمل ومحضرين لعدم حمل شهادة وتوافر الاشتراطات الصحية و 9 محاضر لمخالفة ضوابط السلامة والصحة المهنية.

