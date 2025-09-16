نائبة: الوحدة والكرامة العربية خط أحمر لا يمكن المساس به

قالت النائبة فضية سالم، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء: "إننا نرفض رفضًا كاملًا وقاطعًا أي إساءة تصدر عن النشطاء الصهاينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحق الرموز العربية، ونؤكد أن تلك المحاولات البائسة لن تنال من عزيمة شعوبنا أو من وحدة صفنا".

وشددت النائبة فضية سالم على أن مصر وقطر تربطهما وحدة ومصير مشترك، وأن التعاون القائم بين البلدين يمثل دعامة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة ودعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية في مصر حريصة دائمًا على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية مع الدول العربية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويعزز من قوة الموقف العربي الموحد أمام التحديات الخارجية.

وأضافت النائبة فضية سالم، أن الشعب العربي بأسره يقف صفًا واحدًا خلف قياداته الشرعية، رافضًا كل أشكال التحريض أو التشويه التي يمارسها الكيان الصهيوني، مشددة على أن رسالة مصر واضحة: الوحدة والكرامة خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس بهما.

وذكرت النائبة فضية سالم أن مصر ستظل السند والداعم الأول للقضية الفلسطينية، والمدافع الأمين عن حقوق الأمة العربية، وأن أي محاولات يائسة لتشويه الرموز أو بث الفتنة ستتحطم أمام صلابة الموقف العربي ووحدة الشعوب.