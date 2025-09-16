وفاة مدير مكتب تموين بأزمة قلبية أثناء أداء عمله بقنا

لفظ مدير مكتب تموين بمركز فرشوط شمال قنا، أنفاسه الأخيرة، أثناء أداء عمله داخل مكتبه، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وفاة أحمد أمين السيك. مدير تموين العركى، بأزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عمله بمكتب تموين العركى بفرشوط.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المجنى عليه توجه إلى مقر عمله لممارسة عمله كالمعتاد. إلا أنه شعر بآلام مفاجئة نتج عنه سقوطه داخل مقر عمله بمكتب التموين.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.