أخبار قنا.. ضبط ربة منزل ألقت جثة رضيعتها فى صندوق قمامة.. سائق توكتوك ينهى حياة شاب







شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، ضبط ربة منزل ألقت رضيعتها فى صندوق قمامة بجوار المستشفى العام، تدافع السائقين والمارة بطربق قنا الزراعى لإنقاذ ركاب انقلبت سيارتهم بالطريق الزراعى، وسائق توكتوك ينهى حياة شاب ويصيب شقيقه فى مدينة الوقف





ضبط ربة منزل ألقت رضيعتها فى صندوق قمامة بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض و ملابسات جثة رضيعة عثر عليها ملقاة فى صندوق قمامة بالقرب من مستشفى قنا العام.

وتبين بعد تحريات مكثفة وتفريغ للكاميرات المحيطة للمنطقة التى عثر على جثة الرضيعة بها، أن ربة منزل هى من وضعتها فى الصندوق وفرت هاربة.

وبتتبع خط سير ربة المنزل تمكن تحديد هويتها ومحل إقامتها، وتم ضبطها وإحضارها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات معها بشأن الطفلة.





ملحمة إنسانية.. الكل يتسابق لإنقاذ ركاب انقلبت سيارتهم بطريق قنا الزراعى

شهد طريق قنا قفط الزراعى ملحمة إنسانية سطرها الأهالى، عقب انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الركاب، حيث تدافع المواطنين على الطريق لإنقاذ الركاب.

كما ترك السائقين سياراتهم على جانب الطريق، وتسابقوا لإنقاذ الركاب وإخراجهم من السيارات، قبل أن يحدث لهم أى مضاعفات.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا قفط الزراعى الشرقى، دون أن يسفر عن أى ضحايا بين الركاب.



سائق توكتوك ينهى حياة شاب ويصيب شقيقه فى مدينة الوقف بقنا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة وأصيب شقيقه بطعنات من آلة حادة خلال مشاجرة مع سائق توكتوك بمدينة الوقف غرب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر فى مشاجرة وقعت بمدينة الوقف، بين عدد من الأشخاص.



