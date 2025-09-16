قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
أخبار قنا.. ضبط ربة منزل ألقت جثة رضيعتها فى صندوق قمامة.. سائق توكتوك ينهى حياة شاب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، ضبط ربة منزل ألقت رضيعتها فى صندوق قمامة بجوار المستشفى العام، تدافع السائقين والمارة بطربق قنا الزراعى لإنقاذ ركاب انقلبت سيارتهم بالطريق الزراعى، وسائق توكتوك ينهى حياة شاب ويصيب شقيقه فى مدينة الوقف 

 

ضبط ربة منزل ألقت رضيعتها فى صندوق قمامة بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض و ملابسات جثة رضيعة عثر عليها ملقاة فى صندوق قمامة بالقرب من مستشفى قنا العام.

وتبين بعد تحريات مكثفة وتفريغ للكاميرات المحيطة للمنطقة التى عثر على جثة الرضيعة بها، أن ربة منزل هى من وضعتها فى الصندوق وفرت هاربة.

وبتتبع خط سير ربة المنزل تمكن تحديد هويتها ومحل إقامتها، وتم ضبطها وإحضارها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات معها بشأن الطفلة.


 

ملحمة إنسانية.. الكل يتسابق لإنقاذ ركاب انقلبت سيارتهم بطريق قنا الزراعى

شهد طريق قنا قفط الزراعى ملحمة إنسانية سطرها الأهالى، عقب انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الركاب، حيث تدافع المواطنين على الطريق لإنقاذ الركاب.

كما ترك السائقين سياراتهم على جانب الطريق، وتسابقوا لإنقاذ الركاب وإخراجهم من السيارات، قبل أن يحدث لهم أى مضاعفات.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا قفط الزراعى الشرقى، دون أن يسفر عن أى ضحايا بين الركاب.
 

سائق توكتوك ينهى حياة شاب ويصيب شقيقه فى مدينة الوقف بقنا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة وأصيب شقيقه بطعنات من آلة حادة خلال مشاجرة مع سائق توكتوك بمدينة الوقف غرب قنا.
 تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر فى مشاجرة وقعت بمدينة الوقف، بين عدد من الأشخاص.

 

قنا سائق توكتوك مدينة الوقف قفط الزراعى طريق قنا الزراعى صندوق قمامة أخبار قنا

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

