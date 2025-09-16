قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
فن وثقافة

ماريان خوري تعلن إحياء ذكرى مئوية يوسف شاهين ضمن فعاليات مهرجان الجونة

نجلاء سليمان

أقيم  اليوم الموتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي .

وأعلنت المنتجة ماريان خوري إحياء ذكرى مئوية المخرج الراحل يوسف شاهين بالعديد من الفعاليات ضمن برنامج مهرجان الجونة هذا العام منها معرض فني.

انطلق المؤتمر بالسلام الوطني  وبحضور عدد من الفنانين والمشاهير أبرزهم يسرا والمخرج يسري نصر الله وأحمد حسام ميدو والمنتجة ماريان خوري ونجيب ساويرس وغيرهم.


أعلن مهرجان الجونة عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت ، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

من أدوارها المهمة في إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR، إلى تعاوناتها مع أهم مخرجي العالم، تركت كيت  بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".


تقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت  بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.


مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

