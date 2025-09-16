قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة

الجونة
الجونة
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي ستُعرض ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبرالمقبل.

 ويضم البرنامج باقة مميزة من الأفلام التي تعكس تنوع التجارب السينمائية عالميًا، وتطرح موضوعات إنسانية واجتماعية وسياسية من خلال أساليب سردية مبتكرة.

قائمة أفلام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

A PALE VIEW OF HILLS
كي إيشيكاوا | اليابان، المملكة المتحدة، بولندا | 123 د

الحج – ROMERÍA
كارلا سيمون | إسبانيا، ألمانيا | 104 د

شاعر – A POET
سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | 120 د
جائزة لجنة التحكيم – مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي.

كولونيا – MY FATHER'S SCENT
محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا | 90 د
شارك في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عام 2021.

المُحاصر – SHADOWBOX
تانوشري داس، ساومياناندا ساهي | الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا | 93 د

مدعيان عامّان – TWO PROSECUTORS
سيرجي لوزنيتسا | فرنسا، ألمانيا، هولندا، لاتفيا، رومانيا، ليتوانيا | 118 د
جائزة فرانسوا شاليه – مهرجان كان السينمائي.

المستعمرة – THE SETTLEMENT
محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية | 94 د
منحة سيني جونة 2024 – عرض عالمي أول في قسم "وجهات نظر" بمهرجان برلين السينمائي.

من أجل آدم – ADAM'S SAKE
لورا واندل | بلجيكا، فرنسا | 75 د
فيلم افتتاح مسابقة أسبوع النقاد – مهرجان كان السينمائي.

نينو – NINO
بولين لوكيه | فرنسا | 97 د
جائزة النجم الصاعد – أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي.

وين ياخذنا الريح – WHERE THE WIND COMES FROM
آمال القلاتي | تونس، فرنسا، قطر | 100 د
شارك في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عام 2023.


احتفاء بالسينما العالمية

أكدت إدارة المهرجان أن برنامج هذه المسابقة يجسد روح السينما العالمية المعاصرة، بما يحمله من تنوع ثقافي وجغرافي ورؤى سردية جريئة، ويواصل المهرجان من خلاله التزامه بدعم الأصوات الجديدة والاحتفاء بالإبداع السينمائي من مختلف القارات.

مهرجان الجونة الجونة المستعمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بشير جبر: الاحتلال يدفع سكان غزة نحو النزوح الجماعي وسط تصعيد عسكري عنيف

أرشيفية

الأهلي يعلن عن المدير الفني الجديد .. عرض بـ3 ملايين دولار لحسم الصفقة

وزير الخارجية الأمريكي

زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي للدوحة وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل

بالصور

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
BMW

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد