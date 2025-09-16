قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إعلان تكريمها في مهرجان الجونة.. مسيرة منة شلبي الاستثنائية

منة شلبي
منة شلبي
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الفنانة المصرية المتميزة منة شلبي لتكريمها بـ جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة (16 – 24 أكتوبر2025). 

وتُمنح هذه الجائزة سنوياً للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما بصمة لا تُمحى في مسيرتهم الإبداعية.

مسيرة فنية استثنائية

بدأت منة شلبي رحلتها الفنية عام 2000 عبر مسلسل سلمى يا سلامة بعد أن اكتشفتها الفنانة القديرة سميحة أيوب، لتخطف الأنظار سريعاً بموهبتها الفطرية. وفي عام 2001، وقفت أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز في فيلم الساحر (رضوان الكاشف)، مؤكدة حضورها القوي، لتتألق مرة أخرى في مسلسل حديث الصباح والمساء المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ.

تعاونت منة خلال مسيرتها مع كبار المخرجين في أعمال بارزة شكلت محطات رئيسية في مسيرتها: بحب السيما (2004) مع أسامة فوزي، هي فوضى (2007) مع يوسف شاهين (عُرض في مهرجان فينيسيا)، بنات وسط البلد (2005) مع محمد خان، بعد الموقعة (2012) مع يسري نصر الله (شارك في مسابقة مهرجان كان)، إضافة إلى أفلامها مع مروان حامد مثل الأصليين (2017) وتراب الماس (2018).

حضور متنوع وجوائز مرموقة

قدّمت منة شلبي أكثر من 40 فيلماً سينمائياً وما يقارب 20 عملاً درامياً، جسدت خلالها أدواراً تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيراً.

في الدراما التلفزيونية، تألقت في مسلسلات حصدت متابعة واسعة مثل: واحة الغروب (2017)، ليه لأ؟ (2021)، في كل أسبوع يوم جمعة الذي رُشحت عنه لجائزة إيمي الدولية عام 2021، كأول ممثلة مصرية تحقق هذا الإنجاز، وبطلوع الروح (2022).

حصدت منة شلبي جوائز رفيعة، منها:

جائزة أفضل ممثلة من جمعية الفيلم عن بنات وسط البلد (2005).

جائزة أفضل دور نسائي أول من المهرجان القومي للسينما المصرية عن عن العشق والهوى (2006).

جائزة أفضل ممثلة عن فيلم نوارة (2015) من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2019).


حضور دولي ومكانة راسخة

على المستوى الدولي، شاركت منة شلبي في لجان تحكيم كبرى، منها: المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج السينمائي (2014)، ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي في دورتيه الخامسة (2021) والسابعة (2024)، ما يعكس مكانتها المرموقة عربياً ودولياً كإحدى أهم نجمات السينما العربية المعاصرة.

مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي منة شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بشير جبر: الاحتلال يدفع سكان غزة نحو النزوح الجماعي وسط تصعيد عسكري عنيف

أرشيفية

الأهلي يعلن عن المدير الفني الجديد .. عرض بـ3 ملايين دولار لحسم الصفقة

وزير الخارجية الأمريكي

زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي للدوحة وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل

بالصور

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
BMW

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد