الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور

أ ش أ

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.

وأوفد سيادته السيد محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة نيبال بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى كل من:

فخامة السير بوب دادي الحاكم العام لدولة بابوا نيو غينيا المستقلة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

فخامة السيدة مارسيلا ليبورد الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال