الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط زيادة في إقبال المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة.

ويحرص أهالي الواحات على متابعة حركة أسعار الخضر والفاكهة يوميًا لرصد أي تغيرات، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم

جاءت أسعار الخضر مستقرة مائلة للانخفاض، حيث سجل الخيار البلدي بين 15 و20 جنيهًا للكيلوجرام، والكوسة من 20 حتى 25 جنيهًا، بينما تراوحت البطاطس بين 15 و20 جنيهًا، والطماطم بنفس المعدلات ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الفاكهة في الوادي الجديد

أما أسعار الفاكهة فجاءت متنوعة، إذ بلغ سعر المانجو من 35 حتى 40 جنيهًا، والفراولة بين 35 و45 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الجوافة بين 30 و35 جنيهًا، والبرتقال البلدي عند 30–35 جنيهًا، بينما سجل الموز نفس المستوى، والعنب استقر عند 35 جنيهًا، والتفاح ما بين 40 و45 جنيهًا.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من أبرز المحافظات التي حققت طفرة زراعية كبيرة مؤخرًا بفضل دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، حيث أسهمت الصوب الزراعية ونظم الري الحديثة في تحسين جودة المحاصيل وتوفيرها طوال العام.

ويشكل النشاط الزراعي ركيزة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع مشروعات قومية كبرى مثل "حياة كريمة" و"الدلتا الجديدة" التي عززت البنية التحتية الزراعية وقللت الاعتماد على الأسواق الخارجية.

ومع تزايد الاستهلاك خلال فصل الصيف، تكثف الأجهزة التنفيذية حملاتها على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات، بينما يساهم الإنتاج المحلي والمنافذ الحكومية المنتشرة في القرى والمناطق النائية في تحقيق توازن العرض والطلب، والحفاظ على استقرار نسبي للأسعار داخل المحافظة.

