منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الفلبين في بطولة العالم

تلقى منتخب مصر للرجال في الكرة الطائرة خسارته الأولى في بطولة العالم المقامة حاليًا في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد الهزيمة أمام المنتخب الفلبيني بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 28 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

(29-27، 23-25، 25-21، 25-21) لصالح منتخب الفلبين.

كان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بفوز مميز على منتخب إيران بنتيجة 3-1، ويستعد الآن لمواجهة قوية أمام منتخب تونس يوم الخميس المقبل، في ثالث مبارياته بالبطولة.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة:

محمد رضا

أحمد ضياء

سيف عابد

زياد أسامة

ياسين محمد

أشرف اللقاني

أحمد سعيد

أحمد عزب

عبد الرحمن الحسيني

محمد عسران

عبد الرحمن الشحات

محمد عثمان

عبد الرحمن سعودي

محمد رمضان