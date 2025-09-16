قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحريق هائل بمجمع صناعي للغزل والنسيج بقرية الراهبين بسمنود
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
مدبولي: زيادة في معدل نمو احتياطي النقد الأجنبي
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية

آية الجارحي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن منصة التدريب الرقمي تستهدف تدريب السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية وموظفيها من خلال حسابات شخصية لكل عضو وموظف، بما يتيح متابعة التقدم الفردي والتفاعل المباشر مع البرامج التدريبية، مشيرةً إلى أن محتويات المنصة تتضمن برامج أساسيات الحاسب الآلي، إلى جانب برامج تدريبية في اللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية).

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التعاون يعكس حرص الوزارة على دمج التدريب وبناء القدرات مع تطوير الخدمات الرقمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

تجدر الإشارة، إلى أنه جاري استكمال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية عبر إتاحة مجموعة من القنوات الرقمية المتكاملة لخدمة المواطنين، حيث تشمل تلك القنوات خدمة الرسائل القصيرة SMS وتطبيق "التليجرام" من خلال منصة التفاعل الاجتماعي (Rapid Pro) على الرقم 1420، حيث يمكن للمواطن إرسال كلمة "نيابة" لتسجيل شكواه أو الاستعلام عنها بسهولة. كما تم تطوير الموقع الإلكتروني للمنظومة وإطلاق تطبيق موبايل الشكاوى الذي يعمل على أنظمة Android وIOS لتسهيل الوصول إلى الخدمة.

