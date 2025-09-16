وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن منصة التدريب الرقمي تستهدف تدريب السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية وموظفيها من خلال حسابات شخصية لكل عضو وموظف، بما يتيح متابعة التقدم الفردي والتفاعل المباشر مع البرامج التدريبية، مشيرةً إلى أن محتويات المنصة تتضمن برامج أساسيات الحاسب الآلي، إلى جانب برامج تدريبية في اللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية).

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التعاون يعكس حرص الوزارة على دمج التدريب وبناء القدرات مع تطوير الخدمات الرقمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

تجدر الإشارة، إلى أنه جاري استكمال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية عبر إتاحة مجموعة من القنوات الرقمية المتكاملة لخدمة المواطنين، حيث تشمل تلك القنوات خدمة الرسائل القصيرة SMS وتطبيق "التليجرام" من خلال منصة التفاعل الاجتماعي (Rapid Pro) على الرقم 1420، حيث يمكن للمواطن إرسال كلمة "نيابة" لتسجيل شكواه أو الاستعلام عنها بسهولة. كما تم تطوير الموقع الإلكتروني للمنظومة وإطلاق تطبيق موبايل الشكاوى الذي يعمل على أنظمة Android وIOS لتسهيل الوصول إلى الخدمة.