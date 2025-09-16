سامي نصر الله: القمة العربية غيّرت الخطاب العربي وأبرزت الموقف المصري

أشاد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، مؤكدًا أن القمة حملت تغيرًا ملحوظًا في الخطاب العربي تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تجسّد في التوصية الصريحة بمراجعة العلاقات مع إسرائيل، باعتبارها خطوة جادة نحو موقف عربي أكثر صلابة في دعم الحقوق الفلسطينية.

وأوضح نصر الله، في تصريحات له اليوم، أن الخطاب المصري كان الأبرز خلال القمة، حيث جاء واضحًا وحاسمًا في التعبير عن الموقف العربي المشترك وضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة إلى العمل الفعلي لحماية الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام والأذرع الدعائية الإسرائيلية تحاول تشويه القمة والإساءة لمخرجاتها، وهو ما يعكس حالة القلق والانزعاج داخل الاحتلال من التحول الحقيقي في المواقف العربية، والتكاتف المتنامي في مواجهة جرائمه وانتهاكاته.

وأكد النائب سامي نصر الله حديثه أن تلك الحملات لن تنال من الإرادة العربية ولا من جدية القرارات الصادرة عن القمة، مشددًا على أن مصر ستظل في طليعة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية وداعمة لكل جهد عربي مشترك لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.