محافظ كفر الشيخ يكافئ عاملة نظافة خلال جولة تفقدية بشوارع المدينة

استوقف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جولته ليكافئ إحدى عاملات النظافة؛ وفقًا لما لاحظه من مستوى نظافة جيد.

جاء هذا أثناء تفقده الميداني لشوارع المحافظة في لفتة إنسانية عكست تقديره لدور عمال النظافة في الحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع والمظهر الحضاري.

وأكد المحافظ أن عمال النظافة يمثلون نموذجًا مشرفًا للعطاء المتواصل يستحق كل الدعم والتقدير.

وكان محافظ كفرالشيخ التقى بعدد من المواطنين خلال جولته بعدد من شوارع عاصمة المحافظة، موجهًا بحلول عاجلة لشكاوى الأهالي والتواصل المباشر لتلبية احتياجاتهم

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه يتابع شخصيًا شكاوى المواطنين ويعمل على إيجاد حلول عاجلة لها ميدانيًا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين والتعامل الجاد مع طلباتهم ومشكلاتهم.

وشدد محافظ كفرالشيخ على أن المحافظة تضع تحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات على رأس أولوياتها، لافتًا إلى استمرار الجولات الميدانية للتعرف عن قرب على احتياجات المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وفعّال، مؤكدًا تخصيص خطي طوارئ (114) و(0473220792) لتلقي شكاوى الأهالي واستفساراتهم على مدار الساعة.