برلماني: كلمة الرئيس السيسي في الدوحة تؤكد ثوابت الموقف المصري

أشاد الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، مؤكداً انها جاءت معبّرة عن ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لكافة أشكال العدوان والانتهاكات الإسرائيلية علي الشعب الفلسطيني.

وأكد الدكتور رجائي عزت أن توقيت انعقاد القمة بالغ الأهمية لتعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة، وتجديد التأكيد على الدور المصري المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة دائماً على الوقوف بجانب الأشقاء، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، باعتبار قضيته القضية المركزية للأمة العربية، مشدداً على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تثبت يوماً بعد يوم أنها ركيزة الاستقرار وحائط الصد أمام محاولات تقويض الأمن والسلم الدوليين، من خلال مواقفها الثابتة وجهودها المتواصلة في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية.