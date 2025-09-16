قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في الدوحة تؤكد ثوابت الموقف المصري

الدكتور رجائي عزت
الدكتور رجائي عزت
أحمد بسيوني

أشاد الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، مؤكداً انها جاءت معبّرة عن ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لكافة أشكال العدوان والانتهاكات الإسرائيلية علي الشعب الفلسطيني.

وأكد الدكتور رجائي عزت أن توقيت انعقاد القمة بالغ الأهمية لتعزيز وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة، وتجديد التأكيد على الدور المصري المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة دائماً على الوقوف بجانب الأشقاء، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، باعتبار قضيته القضية المركزية للأمة العربية، مشدداً على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تثبت يوماً بعد يوم أنها ركيزة الاستقرار وحائط الصد أمام محاولات تقويض الأمن والسلم الدوليين، من خلال مواقفها الثابتة وجهودها المتواصلة في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية.

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

