وزير الخارجية يلتقي بقيادات وأعضاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء مع قيادات وأعضاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لبحث تطوير عمل الوكالة وبرامجها وأنشطتها باعتبارها أداة فعالة لتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية الشقيقة.

شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنسيق مع الوزارات المعنية لمواصلة تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في شتى المجالات، لاسيما الصحة والتعليم والزراعة وإدارة الموارد المائية والطاقة، وإيفاد القوافل الطبية والخبراء للدول الأفريقية، مع الدفع نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وابتكار آليات تمويل جديدة للمشروعات التنموية المشتركة بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتنفيذ الخطط الوطنية للتنمية بالدول الأفريقية.

أكد وزير الخارجية على ضرورة ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه البرامج والمشروعات، ومتابعة مردودها بشكل مستمر بما يحقق النتائج المرجوة، مع الحرص على أن تتسق مع الأولويات الوطنية للدول الأفريقية وخططها التنموية، بما يعزز فرص الاستدامة والتأثير الإيجابي على المجتمعات.

واستعرض اللقاء أولويات عمل الوكالة خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات وتوسيع نطاق إرسال الخبراء والفنيين المصريين لدعم مشروعات التنمية، فضلاً عن استشراف فرص التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل لتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية.