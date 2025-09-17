قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تفاصيل قافلة المساعدات الإنسانية الـ 39 من مصر | فيديو
شروط جديدة للتعيين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد | تفاصيل
هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط
اليوم.. محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعديهم على طالب في المقطم
وفاة مُبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرية وتوابعها بكفر الشيخ
الأزمات تتكرّر .. «تسلا» تواجه تحقيقًا جديدًا بسبب أعطال أبواب السيارات
إجراء عاجل لتوحيد أدوات تقييم طلاب المدارس على مستوى الجمهورية
ضبط 1000 كرتونة «لوليتا» وأسماك ماكريل مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف
كريم حسن شحاتة يكشف كواليس عقوبات قاسية تنتظر لاعبي الأهلي
ضمن مُبادرة «زاد العزة».. مصر ترسل القافلة الـ39 من المساعدات الإنسانية إلى غـ.ـزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نشأت الديهي لـ"ايدي كوهين": "العب غيرها"

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
هاجر ابراهيم

وجه الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الإعلامي الإسرائيلي ايدي كوهين، الذي حاول خلق حالة من الفرقة بين مصر وقطر بسبب الخلافات السابقة بين القاهرة والدوحة عقب الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابية.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "بقوله العب غيرها إحنا اختلفنا مع قطر وأنا نفسي هاجمتها ولكن بقوله يا ايدي كوهين إحنا في وقت الجد إحنا وقطر واحد أنا وابن عمي على إسرائيل، أنا مع قطر لأنها ضدك وأنت اعتديت عليها وهاجمتها".


واستطرد "أمامنا عدو مشترك اسمه إسرائيل، وأوجه عتابًا إلى قطر اعتقد أن هذا يمثل لغزًا يحتاج إلى الحل لا تضيعوا الفرصة ولا تحتضنوا أمثال يحيى موسى وهؤلاء المتورطين في دماء المصريين".
 

نشأت الديهي ايدي كوهين القاهرة مصر وقطر الدوحة

