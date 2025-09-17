نشأت الديهي لـ"ايدي كوهين": "العب غيرها"

وجه الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الإعلامي الإسرائيلي ايدي كوهين، الذي حاول خلق حالة من الفرقة بين مصر وقطر بسبب الخلافات السابقة بين القاهرة والدوحة عقب الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابية.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "بقوله العب غيرها إحنا اختلفنا مع قطر وأنا نفسي هاجمتها ولكن بقوله يا ايدي كوهين إحنا في وقت الجد إحنا وقطر واحد أنا وابن عمي على إسرائيل، أنا مع قطر لأنها ضدك وأنت اعتديت عليها وهاجمتها".



واستطرد "أمامنا عدو مشترك اسمه إسرائيل، وأوجه عتابًا إلى قطر اعتقد أن هذا يمثل لغزًا يحتاج إلى الحل لا تضيعوا الفرصة ولا تحتضنوا أمثال يحيى موسى وهؤلاء المتورطين في دماء المصريين".

