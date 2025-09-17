6 فرق تتأهل للنهائيات.. جامعة القاهرة تطلق المرحلة الأولى من هاكاثون الذكاء الاصطناعي

نظّمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة فعاليات المرحلة الأولى من جولات الهاكاثون، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم صفوت حمزة عميد الكلية، وبحضور عدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

شارك في هذه المرحلة 22 فريقًا، تأهل منها 18 فريقًا إلى التصفيات النهائية، وتم اختيار أفضل 6 فرق قدّمت أفكارًا مبتكرة تنوّعت بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ذوي القدرات الخاصة، وتطوير العملية التعليمية عبر إعداد المحاضرات والأنشطة اعتمادًا على المراجع الأكاديمية، بالإضافة إلى ابتكار تطبيقات متقدمة لمراقبة الامتحانات وضمان نزاهتها.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة بالجهود المبذولة في تنظيم الحدث، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، لما لها من دور محوري في بناء قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، فضلًا عن مساهمتها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والتنموية.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تقديرها العميق لجهود كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الإعداد والتنظيم، مشيدة بحرص الطلاب على المشاركة الفاعلة، ومؤكدة أن الفعاليات تجسّد رؤية جامعة القاهرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا المجتمع وتطوير العملية التعليمية.

كما شهدت الفعاليات حضور نخبة من الأساتذة، من بينهم الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي العميد السابق للكلية، والدكتور إيهاب الخضري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق أبو العينين رئيس قسم بحوث العمليات ودعم القرار، والدكتور محمد نور رئيس قسم نظم المعلومات، والدكتورة سهى مكادي رئيس قسم علوم الحاسب، والدكتورة غادة ضاحي منسق الذكاء الاصطناعي بالكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.