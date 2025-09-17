قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العُملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 17-9-2025
بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
ما هي أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر؟.. 6 عبادات احرص على أدائها
الاحتلال يحجب الحقيقة.. إسرائيل تمنع برلمانيين بريطانيين من تفقد الكارثة الطبية بالضفة
«أبومسلم»: فيتوريا لم يُحقق أي نجاح مع المنتخب الوطني.. وترشيحه للأهلي «غير منطقي»
عقب إصابته بفيروس A .. مراد مكرم يوجّه رسالة لـ إمام عاشور
عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14
كندا تدين هجوم غزة وتصف العملية الإسرائيلية بـ«المروعة» وتطالب بوقف فوري للنار
يبتز الفتيات على فيس بوك باسم امرأة .. فما الحكم؟ عطية لاشين يحذر
شخصية لا تخاف| «ميدو»: حسام غالي قد يكون رئيس الأهلي القادم رغم محاولات «تكسير المجاديف»
إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 فرق تتأهل للنهائيات.. جامعة القاهرة تطلق المرحلة الأولى من هاكاثون الذكاء الاصطناعي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

نظّمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة فعاليات المرحلة الأولى من جولات الهاكاثون، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم صفوت حمزة عميد الكلية، وبحضور عدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

شارك في هذه المرحلة 22 فريقًا، تأهل منها 18 فريقًا إلى التصفيات النهائية، وتم اختيار أفضل 6 فرق قدّمت أفكارًا مبتكرة تنوّعت بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ذوي القدرات الخاصة، وتطوير العملية التعليمية عبر إعداد المحاضرات والأنشطة اعتمادًا على المراجع الأكاديمية، بالإضافة إلى ابتكار تطبيقات متقدمة لمراقبة الامتحانات وضمان نزاهتها.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة بالجهود المبذولة في تنظيم الحدث، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، لما لها من دور محوري في بناء قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، فضلًا عن مساهمتها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والتنموية.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تقديرها العميق لجهود كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الإعداد والتنظيم، مشيدة بحرص الطلاب على المشاركة الفاعلة، ومؤكدة أن الفعاليات تجسّد رؤية جامعة القاهرة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا المجتمع وتطوير العملية التعليمية.

كما شهدت الفعاليات حضور نخبة من الأساتذة، من بينهم الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي العميد السابق للكلية، والدكتور إيهاب الخضري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق أبو العينين رئيس قسم بحوث العمليات ودعم القرار، والدكتور محمد نور رئيس قسم نظم المعلومات، والدكتورة سهى مكادي رئيس قسم علوم الحاسب، والدكتورة غادة ضاحي منسق الذكاء الاصطناعي بالكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

اول يوم في المدرسة

كيف تتغلبين على قلقك وتستعدين لأول يوم دراسة في حياة ابنك؟

الضغط

فاكهة غير متوقعة تعالج الضغط المرتفع والإمساك

بالصور

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد