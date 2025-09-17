الأنبا مرقس يفتتح العام الدراسي الجديد بمعهد التربية الدينية بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بمعهد التربية الدينية بالإيبارشية.

الإيمان العميق

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا ماهر، مدير المعهد، والأب يوسف أقلاديوس، مدير الدروس بالمعهد، وبعض كهنة الإيبارشيّة، حيث ألقى راعي الإيبارشيّة عظة الذبيحة الإلهية، مركزًا على ثلاث نقاط مهمة وهي: التعليم المسيحي مفتاح الإيمان الواعي، التعليم المسيحي مفتاح الإيمان العميق، التعليم المسيحي مفتاح الإيمان المُغير.

وأنهى الأب المطران عظته بدعوة الشباب حتى يكونوا شهودًا للإيمان بالتزامهم، وسلوكهم، كما كرم نيافته قام متفوقي، وملتزمي الدراسة في العام الماضي.