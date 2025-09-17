برعاية رئيس الوزراء.. إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (حفظه الله)، وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطلق وزارة الأوقاف، الأحد المقبل، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة صحح مفاهيمك، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وثمّن محافظو مطروح والمنوفية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية جهود وزارة الأوقاف في إطلاق المبادرة، مؤكدين أنها مشروع وطني متكامل لتصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، ومواجهة التطرف الديني واللاديني والشائعات والانحرافات الفكرية، بما يعزز قيم الانتماء والاعتدال ويكرّس الهوية الوطنية.

وأوضح المحافظون أن المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، عبر خطة تمتد لعام كامل، تشمل أكثر من ٤٠ قضية وموضوعًا، تتناول القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية والسلوكيات الحياتية الخاطئة، من خلال الندوات والدروس والخطب والمحاضرات.

ومن المقرر أن تشهد جميع المحافظات فعاليات وأنشطة ميدانية للمبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وتناقش العديد من القضايا والموضوعات.