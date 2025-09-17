شرم الشيخ.. نموذج عالمي للتنمية المستدامة في لقاء محافظ جنوب سيناء بوفد الأكاديمية العسكرية

​التقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفدًا من كلية الحرب العليا بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، برئاسة مدير الكلية اللواء أركان حرب رمضان فتحي علي، في زيارة علمية لمدينة شرم الشيخ تستمر حتى 18 سبتمبر.

​وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن شرم الشيخ، التي وصفها بـ "المدينة الخضراء الذكية"، تعد قبلة السياحة العالمية وحاضنة المؤتمرات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن المدينة حصلت مؤخرًا على المركز الثالث عالميًا كأفضل وجهة سياحية وفقًا لتصنيف صحيفة "التايمز".

​واستعرض المحافظ الاستراتيجية التنموية المتكاملة للمحافظة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2024، وتهدف إلى جعل جنوب سيناء نموذجًا عالميًا للاستدامة من خلال تقسيمها إلى خمسة قطاعات تنموية رئيسية: السياحي في شرم الشيخ ودهب، والثقافي والتراثي في الطور وسانت كاترين، والتعديني في أبو زنيمة وأبو رديس، والتجاري في نويبع وطابا، والسياحة الداخلية والصناعات البيئية في .

​ودعا المحافظ الوفد لزيارة مشروع "التجلي الأعظم" في سانت كاترين، الذي يضم 22 مشروعًا بتكلفة 14 مليار جنيه، لتحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الدينية والروحانية. وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية، وتكريم أعضاء الوفد من مصر والدول الشقيقة والصديقة.