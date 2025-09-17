مصر توقف استيراد الأتوبيسات نهائيًا بعد الوصول لإنتاج 2500 أتوبيس سنويًا

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل الصناعة إن مصر أصبحت قادرة على إنتاج ما بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا بفضل التوسع في مصانع تصنيع وسائل النقل المختلفة، وهو ما ساهم في وقف استيراد الأتوبيسات نهائيًا من الخارج.

وأشار إلى أن الدولة كثفت جهودها خلال السنوات الأخيرة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية، عبر دعم الصناعات المغذية والاستثمار في البنية التحتية للشحن الكهربائي، إلى جانب برامج تدريب الكوادر الفنية والهندسية للشباب.

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت الوزير إلى أن إنتاج الأتوبيسات الكهربائية المخصصة للتصدير للأسواق الأوروبية يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الأكثر تطلبًا عالميًا.