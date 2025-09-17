كرسي متحرك ومساعدة عينية من محافظ المنوفية لطفلة من ذوي الهمم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بطفلة من ذوي الهمم تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة بناحية كفر أشليم بقويسنا ، وعلى الفور أمر بصرف كرسي متحرك ومساعدة عينية دعما لها ، تأكيدًا من محافظ المنوفية على أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام مواطني المنوفية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة.

وأكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في رعاية أبنائنا من ذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم للحالات المستحقة ومد يد العون لهم لضمان توفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.