حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار

ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تتابع استعدادات وتجهيزات المحافظات لمجابهة المخاطر المحتملة في موسم الأمطار والسيول الغزيرة خلال عام 2025/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ وحماية المواطنين.

خطة المحافظات 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتقليل المخاطر المحتملة، لافتة إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا في توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المحافظات في خططها لمواجهة الطوارئ والأزمات، وأن التنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية يمثل حجر الأساس لضمان سرعة التدخل وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بتحديث خططها لمجابهة المخاطر المحتملة في موسم الأمطار والسيول 2025/2026 ، مع ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من موسم الأمطار والسيول السابق، مؤكدة على التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية والري وهيئة الأرصاد الجوية؛ لرصد أي تغيرات مناخية والتعامل الفوري معها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة للأزمات.

وشددت د.منال عوض ، علي ضرورة إعداد سيناريوهات محاكاة لمجابهة المخاطر المحتمله للأمطار الغزيرة والسيول، إلي جانب تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل كل محافظة للمرور  الميداني، مشيرًة إلي أن الخطة تشمل المرور على شبكات الصرف، ومحطات الطلمبات وأعمال التطهير، ومخرات السيول، والترع، والمصارف، والسدود، وبلاعات الأمطار، والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل، فضلًا عن رفع كفاءة المعدات المستخدمة في مواجهة الأمطار والسيول، وتحديد أماكن تمركزها بالمناطق الساخنة .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية،  السادة المحافظين بتشكيل لجان مرور علي مهمات الإغاثة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية للتأكد من جاهزيتها تحسباً لأي طارئ ، بالإضافة إلي تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول وتحديد أماكن تمركزها، مع التركيز علي رفع توعية المواطنين بأساليب مواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

وأضافت د.منال عوض ، أنه سيتم متابعة جهود المحافظات من خلال مرور لجان التفتيش والرقابة بالوزارة للوقوف علي مدي الجاهزية والتأكد من تلافي أي معوقات أو ملاحظات على أرض الواقع، ورفع تقارير دورية عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية منذ بداية التعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وأثناء إدارتها وحتى انتهاء الأزمة، مع التأكيد على ضرورة الإخطار الفوري بأي معوقات قد تواجه أعمال المواجهة للعمل على تذليلها في أسرع وقت ممكن، ضمانًا للجاهزية والسلامة.

