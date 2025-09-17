إغلاق 12 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان في الجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 12 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيش مشتركة، ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ورئاسة حي أبو غالب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ومباحث منشأة القناطر، أسفرت عن ضبط هذه المنشآت.

وشملت المراكز المخالفة 3 مراكز تابعة لمؤسسة جذور، ومركز وعد بكومباوند المصرية في أبو غالب، و8 مراكز أخرى بدون أسماء في المنطقة ذاتها. وتبين وجود 21 مسؤولاً ومشرفاً في هذه المنشآت دون مؤهلات طبية.

المراكز تخالف قانون المنشآت الطبية

وأكد عبدالغفار أن هذه المراكز تخالف قانون المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع غياب الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية.

من جانبه، شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظاً على سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة.