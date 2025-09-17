الداخلية: مقطع استغاثة سيدة بالإسكندرية مفبرك لتعطيل تنفيذ قرار قضائي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة إحدى السيدات اعتراضًا على تنفيذ قرار صادر عن المحكمة، والزعم بتواطؤ الأجهزة الأمنية مع ضابط شرطة بالمعاش لتمكينه من الاستيلاء على شقتها بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 الجارى وأثناء تأمين قوة من مديرية أمن الإسكندرية لمعاون تنفيذ محكمة المنتزه الكلية حال تنفيذه قرار تمكين صادرا عن المحكمة لصالح أحد الأشخاص لواء شرطة بالمعاش من شقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، قام الصادر ضده قرار التمكين وزوجته بمحاولة منع التنفيذ وتصويره مقطع فيديو للادعاء بعدم قانونية القرار وتواطؤ الأجهزة الأمنية على غير الحقيقة مع الصادر لصالحه القرار، وتم استكمال التنفيذ دون تجاوزات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.