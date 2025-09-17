موعد طرح فيلم أوسكار: عودة الماموث

قررت الشركة المنتجة لفيلم أوسكار" عودة الماموث" طرحه في السينمات، خلال شهر أكتوبر المقبل.

تدور أحداث “أوسكار: عودة الماموث” في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالتشويق والحركة، حيث تبدأ القصة بتجربة علمية سرية تهدف إلى إعادة إحياء حيوان الماموث – الكائن العملاق المنقرض – من خلال تقنيات متطورة للتعديل الجيني. ولكن التجربة تنقلب إلى كارثة غير متوقعة.

‎ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم: أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، والطفلة ليا سويدان. والفيلم من فكرة: كريم هشام، قصة: أحمد حليم، سيناريو وحوار: مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج: هشام الرشيدي.

ويُعد الفيلم من الأعمال الضخمة إنتاجيًا، ومن المقرر طرحه في دور العرض المصرية والعربية، مع خطة لتوزيعه عالميًا في عدد من الأسواق الدولية، من بينها كوريا، الصين، اليابان، الهند، روسيا، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.