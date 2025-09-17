محافظ القليوبية: برنامج زمنى لتوفير بدائل للإيجار القديم

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، برنامجا زمنيا لإنهاء أعمال لجان توفير بدائل الإيجار القديم بمجالس المدن والمراكز والأحياء الخاصة ببدائل قانون الإيجار القديم.

وطالب بسرعة إنجاز الأعمال وبدء تحديد أولويات الاستحقاق.

وأوضح محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية، أن المحافظة ملتزمة بتقييم كل وحدة من وحدات قانون الايجار القديم ما بين متميز واقتصادي دون رؤية شخصية أو مجاملات لسرعة توفير البديل المناسب للمستفيدين من القانون.