بشير جبر: النزوح في غزة يتحول إلى مأساة يومية
حزب الله: لسنا ميليشيا وغير معنيين ببند سحب السلاح
انتهز الفرصة الأخيرة.. كيفية التسجيل وسداد مقدم الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7
محافظ الإسكندرية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في النقل البحري
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
محافظات

إشادة كويتية بإنجازات النقل البحري المصري خلال زيارة رسمية لميناء الإسكندرية

أحمد بسيوني

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفداً رفيع المستوى من مؤسسة الموانئ الكويتية، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري والموانئ، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.

وأعرب أعضاء الوفد الكويتي عن فخرهم واعتزازهم بما تشهده مصر من تطورات متسارعة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع النقل البحري والموانئ، مشيدين بما لمسوه من إنجازات بارزة في ميناء الإسكندرية على الصعيد الفني والتشغيلي والاستثماري، والذي يمثل أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط.

شملت الزيارة لقاءً مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يواكب المتغيرات العالمية ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

كما قام الوفد بزيارة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة، واطلع على ما يتوافر به من إمكانيات متطورة تتيح إحكام المراقبة الدقيقة لكافة الأنشطة داخل الميناء، والقدرة على مواجهة المستجدات والتعامل مع أية معوقات قد تطرأ.

كما شملت الجولة زيارة متحف الميناء التاريخي، وتفقد الأرصفة ومتابعة عمليات التداول والشحن والتفريغ على أرض الواقع، فضلاً عن زيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض التي تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية بالميناء.

وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التعاون المثمر والبنّاء في مجالات النقل البحري والموانئ، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والكويت.

كما توجه الوفد الكويتي بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة ميناء الإسكندرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

