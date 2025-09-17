هبة مجدي تتألق بإطلالة هادئة على "إنستجرام"

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث حظيت صورها بتفاعل واسع من جمهورها.

وظهرت هبة في إطلالة بسيطة وأنيقة، مرتدية قميصًا أخضر وشعرها منسدلًا على الأكتاف، مع ملامح هادئة تعكس رقي إطلالتها. وعلقت على الصور بإيموجي قلب .



أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.