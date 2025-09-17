قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية ونقابة اتحاد كتاب مصر

توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية واتحاد كتاب مصر
أحمد بسيوني

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بروتوكول تعاون بين المكتبة والنقابة.


وقال الدكتور أحمد زايد إن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من المؤسسات الثقافية التي لعبت دورًا كبيرًا في التاريخ الثقافي لمصر، وقدمت تدفق ثقافي هائل وعمل ثقافي متميز من مؤتمرات ومنشورات وتشبيك لا يتم داخل مصر فقط بل ينطلق للعالم العربي والعالمية.

وأكد أن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة من المثقفين البارزين، وأن الأعمال التي يقوم بها في الاتحاد تشهد على أنه رجل ثقافة من الطراز الأول ولديه خبرة عميقة في الأداء الثقافي.


وأشار زايد إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر هو بمثابة توقيع مع كل مثقف وكاتب وشاعر وأديب وكل من ينتمي لهذا الاتحاد، معربًا عن أمله أن يؤدي التعاون إلى مزيد من العمل العربي المشترك بمساهمة المفكرين والمثقفين من المجتمع العربي.

من جانبه، تقدم الدكتور علاء عبد الهادي بالشكر للدكتور أحمد زايد المفكر الجليل الذي رحب باقتراح التعاون بين الجانبين واعتبره إضافة للثقافة المصرية. 

وأعرب عن تطلعه للتعاون بين قطاعات المكتبة المختلفة والنقابة بمفكريها ومبدعيها وتفعيل هذه الاتفاقية من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية وتبادل المطبوعات والنشر المشترك.

وفي الختام تبادل الدكتور أحمد زايد والدكتور علاء عبد الهادي المطبوعات والإهداءات.

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
السيارات المستعملة
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
