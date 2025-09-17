معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ

​نظّمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة شرم الشيخ معرض "هنفيدهن" للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بهدف دعم وتمكين المرأة السيناوية اقتصاديًا. أقيم المعرض بالتعاون مع مبادرة "هنفيدهن".

​

افتتح المعرض الشيخ حسن سالم، رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، نائبًا عن النائب غريب حسان، أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء. حضر الافتتاح اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأمناء الحزب.

​

أكد الشيخ حسن سالم أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب غريب حسان لدعم المرأة السيناوية من خلال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل تبني المبادرات المجتمعية الهادفة. كما أشاد أحمد الكفراوي، أمين التنظيم بشرم الشيخ، بجهود الحزب في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تفتح آفاقًا جديدة للمرأة لإبراز قدراتها، مؤكدًا حرص الحزب على تشجيع الإبداع.

​

من جانبها، أعربت قسمة فتحي، أمينة المرأة بالمدينة، عن سعادتها بمشاركة السيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشددة على أن المرأة السيناوية قادرة على أن تكون شريكًا أساسيًا في التنمية إذا توافر لها الدعم والرعاية. وشهد المعرض حضورًا كبيرًا من الشخصيات العامة والمشايخ، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب.

وشهد المعرض حضور عدد من الشخصيات العامة والمشايخ من بينهم الشيخ عيد خنيبش، الشيخ عطالله سليمان، الشيخ صباح سالم، والشيخ محمد عياد والشيخ محمد خضير والشيخ فيصل سلمي ، إلى جانب قيادات الحزب بمدينة شرم الشيخ من بينهم هبة أبو المكارم أمينة العلاقات العامة بالمحافظة ، والسادة امناء الامانات بمدينة شرم الشيخ ونجوى عاطف أمينة المواطنة، والصحفية داليا منير أمينة الإعلام ، و هند إبراهيم أمينة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نوسه عادل أمينة المبادرات المجتمعية، والأستاذة علياء الحاج أمينة التوعية المجتمعية .

​وفي ختام الفعالية، وجّه النائب غريب حسان شكره لأمانة الحزب بمدينة شرم الشيخ على جهودهم في خدمة ودعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.