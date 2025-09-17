الإشادة بسامي.. سلامة يدعم الاتحاد السكندري ويوجه رسالة للجماهير



حرص محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري على متابعة استعدادات اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام كهرباء الإسماعيلية غداً ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد سلامة خلال جلستة مع اللاعبين على ثقته الكاملة في اللاعبين الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي

وطالب سلامة لاعبو الفريق الأول بالتركيز الجيد وتحقيق الفوز من أجل حصد الثلاثة نقاط ومصالحة الجماهير

وتابع سلامة:" لدينا الثقة الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني ونمتلك القدرة على تحقيق الانتصارات والعودة الي المسار الصحيح"

وطالب سلامة جماهير الاتحاد السكندري بمؤازرة اللاعبين في لقاء الغد أمام كهرباء الإسماعيلية من أجل تحقيق الفوز





يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق استعداداته النهائية اليوم الأربعاء قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية غدا الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دور نايل".

ويأمل أحمد سامي المدير الفني للفريق في تحقيق الفوز على كهرباء الإسماعيلية والعودة للانتصارات لتفادي غضب جماهير زعيم الثغر بعد تلقي هزائم متتالية

وحرص أحمد سامي المدير الفني للفريق على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين رفع معنوياتهم من أجل تحقيق الفوز مطالبا الجميع بتفادي كافة الأخطاء والتركيز الجيد من أجل تحقيق الفوز

موعد مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

تقام المباراة غدا الخميس المقبل على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر في جدول الدوري برصيد 5 نقاط