لامين يامال يغيب عن برشلونة في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة أن لاعبه لامين يامال لن يشارك في مباراة برشلونة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يونايتد يوم الخميس بسبب الإصابة.

وقال النادي الكتالوني اليوم الأربعاء إن يامال لم يكن ضمن تشكيلة الفريق في رحلته إلى إنجلترا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان المهاجم النجم غاب بالفعل عن مباراة الدوري الإسباني ضد فالنسيا يوم الأحد.

ويعاني يامال من "انزعاج في منطقة العانة" بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي.

وأعرب مدرب برشلونة، هانسي فليك، عن استيائه من إسبانيا لإشراك يامال لما اعتبره دقائق غير ضرورية خلال فوزين كبيرين في تصفيات كأس العالم.

واتهم فليك إسبانيا بأنها كانت تعلم أن يامال يشعر بعدم الراحة، وأنها أشركته رغم ذلك.

وقال الاتحاد الإسباني، ردًا على تصريحات فليك، إنه لم يتلق أي إخطار من برشلونة بإصابة يامال.

سيكون لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج متاحًا للمشاركة مع برشلونة. وكان دي يونج غاب أيضًا عن مباراة فالنسيا بعد إصابته مع منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي.

ووصل برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يُقصى على يد إنتر ميلان.