محافظ كفرالشيخ يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ مبارك

افتتح محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، اليوم/الأربعاء/،محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، بطاقة 4536 مترا مكعبا يوميًا،وتخدم نحو8 الآف مواطن.



وأكد محافظ كفرالشيخ أن مشروعات الصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وجودة الحياة، لافتًا إلى أن القرية تشهد بالتوازي مع تشغيل المحطة رصف الشارع الرئيسي والتي بلغت نسبة تنفيذه 20 %، إلى جانب التنسيق مع شركة المياه لاستكمال معالجة بعض مشكلات مياه الشرب المتوقع حلها بالكامل خلال الأسبوع المقبل.



وتتكون المحطة التي تم بدء تنفيذها في العام 2021 من وحدتي رفع بارتفاع 7 أمتار، وخطوط طرد بطول 1ر6 كيلومتر من نوع " HDPE " بقطر 350 مليمتر، وشبكة انحدار بطول 14 كيلومترًا من نوع " UPVC " بأقطار تتراوح ما بين 10 و 24 بوصة،وتم تنفيذ نحو 1500 وصلة صرف منزلية لربط معظم منازل القرية عليها.