الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأحد المقبل.. الإسماعيلية تعلن تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتنسيق مع الأوقاف

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن تدشين المحافظة لمبادرة "صحح مفاهيمك" يوم الأحد المقبل ٢١ سبتمبر الجاري، بمعسكر القرش بالطريق الدائري، وذلك تزامنًا مع إطلاقها الرسمي من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

جاء ذلك خلال استقباله لفضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن المبادرة التي ستطلقها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تأتي انطلاقًا من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وتهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة، لافتًا أن المبادرة ترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس وخطب الجمعة، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.  

وأضاف "أكرم"، أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع خاصة الشباب لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

واختتم محافظ الإسماعيلية، أن إطلاق فعاليات المبادرة بمحافظة الإسماعيلية، سيتم بالتعاون بين المحافظة، ومديريتي الأوقاف والشباب والرياضة، وممثلي الكيانات الشبابية، مشيرًا أن تضافر جميع الجهود من خلال هذه المبادرة يمثل رسالة دعم قوية تبرز اهتمام الدولة بتصحيح الفكر، وحماية المجتمع من التطرف، وترسيخ قيم السماحة والاعتدال بين المواطنين.

