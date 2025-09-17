نائب رئيس اتحاد الطائرة يشيد بتنظيم بطولة إفريقيا للشباب.. ويشكر وزير الرياضة

أكد نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة اللواء خالد أبو زينة، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر يعمل كفريق واحد، مشددًا على أن جميع الأعضاء يضعون مصلحة اللعبة فوق أي اعتبارات شخصية بهدف الوصول بها إلى العالمية.

ونفى أبو زينة ما يتردد عن وجود خلافات بينه وبين رئيس الاتحاد أو أي من أعضاء المجلس، موضحًا أن محاولات البعض لشق الصف باءت بالفشل، لأن لغة التعاون والتفاهم تسود داخل المجلس.

وقال أبو زينة: "النتائج والبطولات الإفريقية والعربية والمشاركة المشرفة عالميًا هي أكبر رد على المشككين والفاشلين ولم يشهد مجلس ياسر قمر أي صراعات، وكل عضو يحترم قرار الأغلبية حتى لو خالف رأيه."

وعن ما يثار حول مجاملة اللاعب سيف عابد، نجل المدير التنفيذي للاتحاد، شدد أبو زينة على أن هذه الأقاويل عارية تمامًا من الصحة، قائلًا: "من المستحيل أن تتم مجاملة في اختيار لاعب للمنتخب الأول، وسيف عابد يشارك في أهم المحافل الدولية بمجهوده والأجانب لا يعرفون المجاملات، ومستواه هو من أهّله لتمثيل مصر، وهو يتحمل ضغوطًا هائلة هو ووالده.

وأشار إلى أن سيف عابد نجح في اللعب لأكبر الأندية المصرية، حيث مثل الأهلي بعد أن لعب للزمالك، مؤكداً أن هذه المسيرة دليل كفاءته.

وأثنى أبو زينة على أداء المدير التنفيذي للاتحاد حسن عابد، واصفًا إياه بـ"صمّام الأمان"، مؤكداً انه يجيد : مهام عمله ولوائح الاتحاد جيدًا، ولم يحدث أن فرض قرارًا على مجلس الإدارة منذ انتخاب هذا المجلس."

كما قدم الشكر والتقدير لـأمين صندوق الاتحاد منى عبد الكريم، على مجهودها الواضح في جميع الملفات التي تولتها، وآخرها رئاستها للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب المقامة حاليًا بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والتي حظيت بإشادة واسعة من جميع الوفود المشاركة.

واختتم أبو زينة تصريحاته بتقديم الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واصفًا إياه بالشريك الأساسي في نجاح مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.