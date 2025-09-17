قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد
رياضة

نائب رئيس اتحاد الطائرة يشيد بتنظيم بطولة إفريقيا للشباب.. ويشكر وزير الرياضة

رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة اللواء خالد أبو زينة
رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة اللواء خالد أبو زينة
أ ش أ

 أكد نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة اللواء خالد أبو زينة، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر يعمل كفريق واحد، مشددًا على أن جميع الأعضاء يضعون مصلحة اللعبة فوق أي اعتبارات شخصية بهدف الوصول بها إلى العالمية.

ونفى أبو زينة ما يتردد عن وجود خلافات بينه وبين رئيس الاتحاد أو أي من أعضاء المجلس، موضحًا أن محاولات البعض لشق الصف باءت بالفشل، لأن لغة التعاون والتفاهم تسود داخل المجلس.

وقال أبو زينة: "النتائج والبطولات الإفريقية والعربية والمشاركة المشرفة عالميًا هي أكبر رد على المشككين والفاشلين ولم يشهد مجلس ياسر قمر أي صراعات، وكل عضو يحترم قرار الأغلبية حتى لو خالف رأيه."

وعن ما يثار حول مجاملة اللاعب سيف عابد، نجل المدير التنفيذي للاتحاد، شدد أبو زينة على أن هذه الأقاويل عارية تمامًا من الصحة، قائلًا: "من المستحيل أن تتم مجاملة في اختيار لاعب للمنتخب الأول، وسيف عابد يشارك في أهم المحافل الدولية بمجهوده والأجانب لا يعرفون المجاملات، ومستواه هو من أهّله لتمثيل مصر، وهو يتحمل ضغوطًا هائلة هو ووالده.

وأشار إلى أن سيف عابد نجح في اللعب لأكبر الأندية المصرية، حيث مثل الأهلي بعد أن لعب للزمالك، مؤكداً أن هذه المسيرة دليل كفاءته.

وأثنى أبو زينة على أداء المدير التنفيذي للاتحاد حسن عابد، واصفًا إياه بـ"صمّام الأمان"، مؤكداً انه يجيد : مهام عمله ولوائح الاتحاد جيدًا، ولم يحدث أن فرض قرارًا على مجلس الإدارة منذ انتخاب هذا المجلس."

كما قدم الشكر والتقدير لـأمين صندوق الاتحاد منى عبد الكريم، على مجهودها الواضح في جميع الملفات التي تولتها، وآخرها رئاستها للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب المقامة حاليًا بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والتي حظيت بإشادة واسعة من جميع الوفود المشاركة.

واختتم أبو زينة تصريحاته بتقديم الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واصفًا إياه بالشريك الأساسي في نجاح مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة اللواء خالد أبو زينة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر البطولات الإفريقية

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

طليق رنا سماحة

منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها .. ماذا قالت؟

الموت يصدم مريم عامر منيب

والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

محمد فاروق شيبا

بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

