إيناس مكي تبكي على الهواء: ماما راحت عند ربنا وبقرأ لها قرآن كل يوم.. فيديو

استعادت الفنانة إيناس مكي ذكريات مؤثرة عن والدتها الراحلة، التي وصفتها بأنها السند والداعم الأكبر في حياتها، مؤكدة أنها لم تتخيل يومًا أن ترحل بعد شهر واحد فقط من الاحتفال بعيد ميلادها، مشيرة إلى أن وفاتها كانت صدمة كبيرة تركت أثرًا عميقًا في قلبها.





ولم تتمالك إيناس مكي دموعها وهي تتحدث عن والدتها، خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، قائلة: «ماما راحت عند ربنا.. وبقرأ لها قرآن كل يوم، وهي علمتني أكون قوية حتى في مرضي، وكانت دايمًا تقولي أحمدي ربنا إن المرض كان حميد ومش خبيث، معاكِ علاج ومعاكِ دكاترة محترمين، خلي عندك أمل وانتي جميلة، ودي إصابة هتتعالج».



وعبّرت إيناس مكي عن استيائها من عدم حصولها على المكانة الفنية التي تستحقها رغم مشوارها الذي وصل إلى العالمية، مشيرة إلى أن الإنتاج والإخراج لم ينصفاها كما يجب، قائلة: «الأدوار الرئيسية غالبًا ما تذهب لفنانات أقل موهبة، ورغم ذلك لم أغضب أو أسعَ وراء المال، أنا دخلت الفن عشان أقدم فن حقيقي مش عشان المكاسب المادية».