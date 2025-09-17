لجنة التخطيط تستبعد ماسكيرانو ومارتيمو من حسابات الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن الأسماء التي كانت مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتم رفضها.

وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "تم عرض ماسكيرانو على النادي الأهلي لتدريب الفريق، قبل أن ترفض لجنة التخطيط التفاوض معه".

وتابع: "عرض مارتيمو هو الأخر على لجنة التخطيط وشركة الكرة وتم رفضه من اللجنة قائلين إنه ليس مشروع الأهلي".

واختتم: "تم ترشيح مانشيني من احد الوكلاء وتم رفضه قبل أن يتم التواصل معه مباشرة، وجاء رفض المدرب عكس ما يقال بسبب فرض احد الوكلاء بعينه، بعيدا عن الوكيل الذي رشح المدرب لشركة الكرة.