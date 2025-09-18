بفستان قصير.. هيدي كرم تخطف الأنظار بأناقتها عبر إنستجرام.. شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان هيدي كرم

تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه دمج بين اللون الأزرق و الأبيض.

انتعلت هيدي كرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيدي كرم على تسريحة الشعر الكيرلي، ووضعت مكياجا بسيطا للغاية وغير مبالغ فيه.